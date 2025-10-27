Sisma, nessun danno ad Atripalda: domani si torna in classe

Buone notizie dopo le verifiche tecniche seguite agli eventi sismici degli ultimi giorni. Questa mattina il personale dell’Ufficio Tecnico Comunale ha completato un accurato sopralluogo su tutti gli edifici scolastici e sugli impianti sportivi di competenza comunale per accertare eventuali criticità strutturali.

Gli esiti dei controlli sono tutti positivi: non sono stati rilevati danni né situazioni di rischio tali da compromettere la sicurezza di studenti e operatori.

Pertanto, a partire da domani, martedì 28 ottobre, le attività didattiche riprenderanno regolarmente in tutte le scuole cittadine.

L’amministrazione comunale ha espresso ringraziamento ai tecnici per la tempestività e la professionalità dimostrate nelle operazioni di verifica, assicurando la massima attenzione e monitoraggio costante sul territorio.