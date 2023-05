18enne di Mercogliano ricoverato all’ospedale Moscati di Avellino per ustioni di primo grado.

Il giovane è giunto al pronto soccorso in codice rosso con ustioni alla parte superiore del corpo, in particolare al volto.

Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente. Il ragazzo è stato soccorso dai sanitari del 118 ed è stato trasferito al Pronto Soccorso della Città Ospedaliera in codice rosso. Non è escluso che nelle prossime ore potrebbe essere trasferito al Cardarelli di Napoli.