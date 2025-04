USMIA Esercito porta un raggio di sole pasquale ai piccoli eroi del Santobono-Pausilipon

Un’ondata di affetto e solidarietà ha inondato l’ospedale pediatrico Santobono-Pausilipon di Napoli, trasformando la Pasqua dei piccoli pazienti in un momento di gioia e speranza: questa mattina, una delegazione di USMIA Esercito ha donato delle uova di Pasqua, che verranno successivamente consegnate tramite l’associazione Santobono Pausilipon Onlus, regalando un sorriso ai volti dei bambini ricoverati.

Presenti all’iniziativa il Segretario Generale Regionale della Campania, Nicola Ruffo, il Segretario Nazionale dell’Area Trattamento Economico, Vincenzo Pascarella, la Delegata di Base del 21° Genio Guastatori di Caserta, Francesca De Filippo e il Portavoce USMIA Campania, Claudio De Gennaro.

La consegna delle uova, accolta con gratitudine dai rappresentanti dell’associazione, ha creato un’atmosfera di festa e condivisione. Un piccolo gesto, ma di grande significato, per ricordare a questi bambini che non sono soli e che la solidarietà è un valore che unisce e dà forza.

“In questo giorno di festa, il nostro pensiero va ai bambini che stanno affrontando una battaglia difficile”, ha dichiarato Nicola Ruffo, Segretario Generale Regionale della Campania. “USMIA, con questo piccolo gesto, vuole portare un messaggio di speranza e di coraggio. Vogliamo che questi bambini sappiano che non sono soli, che la comunità è con loro e che insieme possiamo superare ogni ostacolo. La Pasqua è un simbolo di rinascita, e noi crediamo fermamente nella forza di questi piccoli eroi. La nostra missione è quella di essere al fianco di chi ha bisogno, e oggi, più che mai, sentiamo il dovere di essere presenti, portando un sorriso e un abbraccio a questi bambini”.

USMIA Esercito, con questo gesto, ribadisce il proprio impegno nel sostegno dei più vulnerabili, dimostrando che la sua missione va oltre la tutela dei diritti dei militari. L’associazione si impegna attivamente nel promuovere il benessere collettivo e i valori di solidarietà, contribuendo a costruire una comunità più coesa e attenta ai bisogni di tutti.