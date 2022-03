“Usate la mascherina anche dopo fine stato emergenza”. Covid, appello del Governatore

“Alla fine del mese sarà eliminato lo stato di emergenza e io chiedo ai nostri concittadini di continuare a indossare la mascherina, al di là di quello che decidiamo a livello nazionale”.

Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nel corso della sua consueta diretta facebook del venerdì.

“Continuiamo ad avere un atteggiamento di prudenza, lo dico in modo particolare ai ragazzi. Manteniamoci prudenti – ha aggiunto De Luca – è un piccolo sacrificio ma la mascherina è un elemento di protezione decisivo. Dobbiamo evitare un nuovo ingolfamento dei nostri ospedali perché dobbiamo cominciare a preoccuparci degli altri pazienti, non solo quelli Covid, e dobbiamo riprendere il lavoro di prevenzione, gli screening oncologici. Dobbiamo tornare in una situazione di normalità anche dal punto di vista sanitario”.

“Abbiamo avuto negli ultimi 10 giorni un aumento dei contagi in tutta Italia e anche in Campania. Non abbiamo registrato incrementi nelle terapie intensive, registriamo invece un aumento di ricoveri ordinari di pazienti Covid non gravi”.

“Oggi la situazione non ha registrato aumenti, ci auguriamo che ci si avvii verso una stabilizzazione del contagio e una progressiva discesa. Tuttavia le vicende di queste due settimane ci dicono che il virus circola, la variante Omicron 2 circola, e che quindi dobbiamo avere prudenza anche quando siamo vaccinati con la terza dose”, ha aggiunto De Luca.