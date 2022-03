De Luca in diretta su Fb: “Venti dipendenti del Genio Civile di Avellino saranno licenziati”

“Venti dipendenti del Genio Civile di Avellino saranno licenziati subito. C’è una indagine che riguarda altre decine di dipendenti perché non andavano a lavorare, timbravano il cartellino e se ne andavano in giro per il mondo”. Lo ha reso noto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Fb. “Venti saranno licenziati subito e poi stiamo facendo approfondimenti”, ha aggiunto.

A tal proposito, va ricordato che il Pm Fabio Del Mauro ha chiesto il rinvio a giudizio per 51 dipendenti accusati di assenteismo. Gli indagati dovranno comparire l’8 aprile prossimo davanti al Gup di Avellino per dare il via alle discussioni dei legali degli imputati.