Us Avellino, minacce al responsabile delle giovanili: la ferma condanna di Ghirelli

Il Presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, esprime la ferma condanna di tutta la Lega Italiana Calcio Professionistico in relazione agli episodi di violenza, minacce e tentate aggressioni accaduti ad Avellino negli ultimi due giorni che hanno riguardato il settore giovanile biancoverde ed in particolare il responsabile delle giovanili dell’ U.S. Avellino Giuliano Capobianco.

“E’ vergognoso e inqualificabile che genitori di giovani calciatori arrivino a minacciare il responsabile del club nel quale gioca il figlio perché quest’ultimo non viene fatto giocare. Il calcio è un gioco che deve portare insegnamenti di gioia, divertimento e civiltà. La Lega Pro condanna senza se e senza ma questi episodi di violenza totalmente agli antipodi con i principi fondamentali del nostro calcio. Esprimiamo massima solidarietà all’ Avellino Calcio ed al suo dirigente Giuliano Capobianco, augurandoci che anche la giustizia ordinaria faccia i giusti approfondimenti del caso” dice il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli.