U.S. Avellino, Giovanni Daffara in prestito dalla Juventus

L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito dalla Juventus F.C., a titolo temporaneo con diritto di opzione e controopzione, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giovanni Daffara.

Nato a Biella il 5 dicembre 2004, il portiere piemontese è cresciuto nelle giovanili del club bianconero con cui ha giocato in tutte le formazioni under e nella Juventus Next Gen. Con quest’ultima, tra i professionisti, ha collezionato 83 presenze divise tra Serie C, playoff di serie C e coppa Italia di serie C.