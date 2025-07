Branco, conclusa la prima fase: 6838 abbonamenti sottoscritti

Si è conclusa ieri, venerdì 18 luglio 2025, la prima fase della campagna abbonamenti “Branco” valida per assistere alle gare del campionato di serie B dell’U.S. Avellino 1912 per la stagione 2025/2026.

In questa prima fase era possibile sottoscrivere le tessere soltanto da coloro i quali erano possessori della Branco Card (fidelity). Sono stati 6838 gli abbonamenti acquistati.

Ci sono ancora disponibilità in tutti i settori e da martedì 22 luglio avrà inizio la fase di vendita libera durante la quale sarà possibile sottoscrivere gli abbonamenti presso la biglietteria dello stadio Partenio – Lombardi, online e presso tutti i punti vendita del circuito Go2.

La biglietteria dello stadio Partenio – Lombardi osserverà i seguenti orari di apertura:

Martedì 22 luglio dalle ore 15:00 alle ore 19:00;

Da mercoledì 23 a venerdì 25 luglio dalle ore e 09:30 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00;

Sabato 26 e domenica 27 luglio resterà chiusa.