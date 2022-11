Uno dei più grandi comici italiani la “sorpresa” del sindaco Festa: Enrico Brignano al Gesualdo

Uno dei più grandi comici italiani la “sorpresa” del sindaco Festa: Enrico Brignano al teatro Carlo Gesualdo di Avellino il prossimo 17 dicembre. L’amministrazione comunale del capoluogo, secondo una serie di indiscrezioni raccolte, avrebbe incassato il via libera per fare un regalo di Natale di prestigio ai cittadini ma non solo, visto che l’artista romano suscita consensi ovunque.

Lo spettacolo fuori cartellone, promesso dal sindaco, dovrebbe quindi offrire al pubblico che accorerà al Massimo del capoluogo, un spettacolo tutto da ridere, da non perdere assolutamente, che ben si adatta al clima di festa a ridosso del Natale.

Sabato 17 dicembre, alle 20.30, al Gesualdo, Enrico Brignano dovrebbe approdare con “Ma…diamoci del tu!”, lo spettacolo che ha già riscosso grande successo nel tour estivo e che l’attore sabato 31 dicembre porterà a Roma, al Palazzo dello Sport.