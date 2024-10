Università, via alle lezioni alla sede di Avellino

Nella sede Unisa di Avellino hanno preso il via le lezioni del 2° anno della laurea triennale professionalizzante in “Tecniche per l’edilizia e il territorio” (Dipartimento di Ingegneria Civile – Università degli Studi di Salerno), della laurea magistrale in “Electrical Engineering for Digital Energy” (Dipartimento DIEM – Ingegneria dell’Informazione, Elettrica e Matematica Applicata) e della laurea magistrale in “Sicurezza Informatica e Tecnologie Cloud” (Dipartimento di Informatica, Università di Salerno).

Buon anno accademico a tutti gli studenti e le studentesse che frequentano i corsi di studio nella sede Unisa di Avellino.