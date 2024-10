Sventata rapina in una gioielleria a Torrette di Mercogliano

Sventata rapina in danno di una gioielleria, attivamente ricercati gli autori. La invocata e sinergica collaborazione che stamani si è avuta in Torrette di Mercogliano e l’immediato intervento della Polizia di Stato, allorquando tre persone, di cui una armata, stavano per consumare una rapina in danno di una nota gioielleria, ha consentito di scongiurare l’evento.

I cittadini hanno prontamente avvisato telefonicamente la Polizia di Stato ed immediatamente si sono portati sul posto equipaggi della Squadra Mobile e delle Volanti che, coordinati dalla Procura della Repubblica di Avellino, hanno avviato le indagini.