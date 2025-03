“Uniti per la sicurezza”: incontro pubblico a Calitri in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri

Giovedì 27 marzo 2025, alle ore 18:00, si terrà a Calitri un incontro pubblico organizzato dal Comune in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, per sensibilizzare la comunità sulla prevenzione dei reati predatori e per promuovere la tutela delle fasce deboli della popolazione.

L’incontro si svolgerà presso la Casa della Musica di Calitri, un’importante occasione di dialogo tra i cittadini e le istituzioni locali. Saranno presenti i rappresentanti del Consiglio Comunale, che parteciperanno attivamente al dibattito con la cittadinanza.

I saluti introduttivi saranno affidati al Sindaco di Calitri, Michele Di Maio, e a figure di riferimento della comunità, tra cui la Dott.ssa Roberta Tornillo del gruppo “L’ Abbraccio” e l’Avv. Donato Frasca del gruppo “Azione Civica”.

Nel corso dell’incontro, interverranno: