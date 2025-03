Spike e Masaniello, i due poliziotti a quattro zampe terrore di chi porta droga in carcere

AVELLINO- A celebrare un altro anno di impegno, il duecento otto dalla Fondazione del Corpo della Polizia Penitenziaria, c’erano anche due poliziotti speciali, in forza ad un Reparto di eccellenza per la Polpen, quello guidato dal comandante, l’ispettore Festa Gerardo, ovvero il Distaccamento Cinofili Antidroga Avellino. Spike e Masaniello, i due cani antidroga terrore di quanti cercano di introdurre sostanze stupefacenti nelle carceri di competenza del Distaccamento di Avellino. Spike è un pastore belga Malinois di quattro anni e ha già all’attivo almeno 150 sequestri e numerosi arresti e fermi di polizia giudiziaria grazie al suo fiuto, tanto che è stato anche premiato come “cane con le stellette” l’ anno scorso ed è condotto dal sovrintendente capo Francesco Napolitano in forza al Nucleo Cinofili Antidroga distaccamento Avellino.

Masaniello, anche lui 4 anni. pastore tedesco grigione ha all’ attivo circa 40 sequestri di droga ed è condotto dal Sovrintendente Marino Vincenzo. Sono stati questa mattina al centro delle attenzioni nel corso dell’ evento che ha celebrato i 208 anni della Polizia Penitenziaria di Avellino e Benevento.

