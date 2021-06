“Uniti, compatti, fieri e terroni”. La Sud chiama a raccolta l’Irpinia per il d-day contro il Padova

Alpi – La Curva Sud chiama di nuovo a raccolta i tifosi dell’Avellino in occasione della semifinale di ritorno in programma mercoledì al “Partenio Lombardi” alle 17.30. I lupi scenderanno in campo contro il Padova, dopo il pareggio in terra veneta per 1-1. Gara decisiva per accedere alla finale e giocarsi la serie B.

Con un manifesto pubblicato su fb, i supporters storici, tra le altre cose, scrivono: “Mercoledì, dalle 15, saremo nelle vicinanze dello stadio, nei pressi della rotonda del forno Savelli. E’ il momento di lasciare tutto da parte e dedicarci anima e corpo al nostro Avellino. Abbiamo bisogno di una provincia unita e compatta per caricare i nostri ragazzi e far capire ai nostri rivali di che pasta è fatta la gente d’Irpinia”.

“Uniti, compatti, fieri e terroni, conquistiamo la vittoria. Avanti Avellino, avanti ultras”.