Uniti ancora in festa, Graziano, più votato nella maggioranza ringrazia gli elettori

TAURANO- Saverio Graziano festeggia il “primato” nella lista di Uniti, con le 117 preferenze incassate e prima dell’insediamento ufficiale che ci sarà tra qualche giorno ringrazia gli elettori con una maxi festa nel suo quartiere. Il consigliere, in odore di nomina a vice del sindaco Michele Buonfiglio, ieri sera ha infatti radunato compagni di viaggio e sostenitori per brindare al risultato raggiunto alla prima candidatura ad una competizione elettorale. Il menu, anche grazie alla storia della ristorazione tauranese di suo padre Luigi, non avrà certamente deluso. A tavola non poteva mancare un richiamo alle radici della comunità tauranese, gli spaghetti alla nocciola, il piatto forte della serata. Innaffiata da buon vino e soprattutto chiusa da una torta con tanto di ringraziamento per la buona performance ottenuta al primo colpo. E non potevano mancare anche i fuochi di artificio finali.