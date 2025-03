UNISANNIO Svelata: l’Università di Benevento ha aperto le sue porte alla città

Oggi pomeriggio si è svolta “UNISANNIO Svelata”, l’iniziativa con cui l’Università del Sannio ha aderito alla Giornata Nazionale delle Università, “Università Svelate”. Un’occasione speciale in cui le sedi universitarie, custodi di storia e innovazione, hanno accolto la cittadinanza per mostrare da vicino la vita accademica e il valore della ricerca scientifica e tecnologica.

L’evento ha proposto momenti di incontro aperti a tutte e tutti, offrendo un’opportunità unica per entrare nel cuore dell’Università e scoprirne il ruolo fondamentale nella società. La comunità accademica ha condiviso con il pubblico il proprio impegno nella produzione di conoscenza, dimostrando come l’Università non sia solo un luogo di formazione, ma anche un motore di crescita collettiva e sviluppo del territorio.

A Benevento, la giornata si è articolata in tre principali aree tematiche:

STORIA – “Il re non visto e le divinità nascoste”

I partecipanti, accompagnati dalla prof.ssa Aglaia McClintock, hanno scoperto la sorprendente identificazione di Alessandro Magno sull’Arco di Traiano e il suo significato storico, oltre a rivivere la straordinaria scoperta delle divinità egizie e greco-romane nel Complesso di Sant’Agostino.

CONSERVAZIONE – “20 anni di studi sul patrimonio di Benevento”

Attraverso un viaggio nella ricerca scientifica, il prof. Celestino Grifa ha illustrato gli studi sulla mappatura dei materiali storici e la caratterizzazione delle rocce egizie del Tempio di Iside, fondamentali per la tutela del patrimonio cittadino.

DIGITALIZZAZIONE – “Arte e tecnologia: il patrimonio culturale in 3D”

Le riproduzioni 3D del Pulvino della Natività (Santa Sofia, UNESCO) e della Porta Maggiore della Cattedrale, spiegati dall’ing. Alberto Micco, hanno offerto un’esperienza immersiva, permettendo ai visitatori di osservare dal vivo le tecniche di scansione e prototipazione. L’evento si è inserito nel solco di un più ampio impegno di UNISANNIO nella valorizzazione del patrimonio

culturale, culminato l’11 marzo con l’inaugurazione del Museo S’ADIM. I visitatori hanno potuto viaggiare nella cultura sannitica con il percorso guidato del Sant’Agostino Digital Museum.

“L’Università non è un’entità separata dalla società, ma ne è parte integrante. – ha dichiarato il Rettore dell’Università del Sannio, Gerardo Canfora – “La nostra missione è formare persone, generare conoscenza e contribuire attivamente al progresso sociale ed economico. Con “UNISANNIO Svelata” abbiamo voluto aprire le nostre porte per mostrare l’impatto quotidiano della ricerca e della didattica sulla comunità e sul territorio. Il 20 marzo diventa così un momento simbolico di incontro e condivisione con la cittadinanza, per rafforzare il legame tra Università e società”.