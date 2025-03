Carcere di Ariano Irpino: lotta alla detenzione di oggetti non consentiti

Nella mattinata odierna, durante una perquisizione ordinaria, sono stati rinvenuti due telefoni e dei caricabatterie abilmente occultati. A darne notizia la Segreteria Gau Uilpa Polizia Penitenziaria Ariano Irpino.

Non si ferma la lotta all’introduzione e alla detenzione di oggetti non consentiti, in virtù anche dell’aumento del fenomeno su scala nazionale proprio dei telefoni cellulari in carcere. Sempre più spesso assistiamo a video girati con smartphone, pubblicati sui social, quasi a scherno delle misure di contrasto adottate dall’Amministrazione e dell’inasprimento delle pene previste dal 391 ter c.p. Ma soprattutto preoccupa il problema sicurezza, inerente la pericolosità da cui deriva l’utilizzo di telefoni da parte dei detenuti e lo spaccio degli stessi all’interno degli Istituti Penitenziari.

Encomiabile dunque è il lavoro dei Poliziotti Penitenziari che, con acribìa associata a spirito di abnegazione, porta a tali ritrovamenti ed ogni volta mette a segno un duro colpo a questo annoso e crescente fenomeno. Infine, agli Agenti di Ariano Irpino che, già questo lunedì, coordinati egregiamente dal Comandante di Reparto, sembrerebbe abbiano ritrovato altri 2 telefoni e un router.