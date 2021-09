Benevento Unisannio, tutto pronto per i test di Medicina: 333 i candidati 1 Settembre 2021

Venerdì 3 settembre a Benevento si svolgeranno le prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in “Medicina e Chirurgia” e in “Odontoiatria e Protesi dentaria” per i candidati residenti nella provincia di Benevento. Il test, che si terrà in contemporanea su scala nazionale, è organizzato a Benevento dall’Università del Sannio, in attuazione delle disposizioni del Ministero dell’Università e della Ricerca.

Sono 333 i candidati registrati che sosterranno la prova presso il Palatedeschi, concesso per l’occasione dalla Provincia di Benevento. L’ingresso alla struttura sarà consentito dalle ore 8.30 e non oltre le ore 12. La prova avrà inizio alle ore 13 e durerà 100 minuti. Circa 60 dipendenti dell’ateneo sannita saranno impegnati nelle operazioni di vigilanza e per il rispetto delle norme di sicurezza anti-Covid19. All’esterno del Palatedeschi ci sarà un dispiegamento di forze dell’ordine su disposizione della Prefettura di Benevento. Gli operatori della Misericordia garantiranno gli eventuali interventi di carattere sanitario.

“Un augurio particolare ai giovani aspiranti medici e odontoiatri – dichiara il rettore dell’Università del Sannio Gerardo Canfora – perché ciascuno possa dare il meglio di sé. L’ateneo sannita sta lavorando per garantire al massimo anche quest’anno il normale e sereno svolgimento della prova nel rispetto delle direttive a tutela della sicurezza dei candidati e del personale coinvolto”.