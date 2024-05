Unisa, sede di Avellino: le date per il test d’accesso a Tecniche per l’Edilizia e il Territorio

L’Università di Salerno ha definito le date in cui sarà possibile sostenere il TOLC-LP, test organizzato dal CISIA, per l’accesso al Corso di Laurea ad orientamento professionale in Tecniche per l’Edilizia e il Territorio, corso abilitante che permette di acquisire conoscenze e competenze di livello intermedio nell’edilizia e nel territorio.

Il nuovo Corso, ospitato presso la Sede di Avellino di UNISA in Piazza del Popolo, garantisce un tipo di formazione che sarà sempre più richiesta in Italia, visto che dal 2025 sarà necessario un titolo universitario per accedere alla libera professione di geometra. L’esame finale di laurea ha infatti valore abilitante allo svolgimento della libera professione.

Il TOLC-LP, che si potrà effettuare previa prenotazione nei giorni 6 giugno, 18 luglio e 5 settembre 2024, consiste in 60 domande divise in 3 sezioni: Logica, Comprensione verbale, Matematica. In aggiunta, il test prevede una sessione di domande di Lingua Inglese il cui punteggio non influisce sulla formazione della graduatoria. La durata massima del test è di 105 minuti.

La sede del TOLC-LP è l’Aula Infografica, Edificio E1 del Campus di Fisciano.

Informazioni dettagliate riguardo al TOLC-LP sono disponibili al seguente indirizzo: https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-lauree-professionalizzanti/struttura-della-prova-e-sillabo/. Gli studenti interessati possono prenotare la data che preferiscono dalla sezione “Date” del sito Cisiaonline (https://www.cisiaonline.it).