Unione Studenti e Provincia: al tavolo impegni su trasporti e cinque scuole

Si riporta il comunicato dell’Uds Avellino.

Le promesse sono chiare: Sopralluoghi in tutte le scuole durante le vacanze di Natale, un secondo tavolo di aggiornamento per Febbraio dedicato alla situazione trasporti scolastici e non, l’inclusione della comunità studentesca nella scrittura dell’inventario scolastico e un altro tavolo a Marzo in cui presenzierà anche la dirigenza scolastica.

Le scuole coinvolte sono: il Mancini, il Marone, L’imbriani, il Dorso ed il Colletta.

“Durante lo scorso tavolo la provincia aveva promesso un sopralluogo per monitorare la condizione dell’acqua all’Imbriani e non è stato attuato”-Inizia Irene Pizza- “La provincia si impegnerà ad effettuare dei campionamenti dell’acqua e a controllare l’agibilità della palestra”

“La struttura del mancini in Via Ferrante è totalmente in cartongesso e presenta buchi che rendono le aule fredde ed inaccessibili”-Afferma Giulia Colarusso des Loges-”Abbiamo ottenuto un sopralluogo immediato durante le vacanze di Natale per poter iniziare i lavori”

“All’esterno del Publio Virgilio Marone sono presenti alcuni alberi pericolanti che possono mettere a rischio la sicurezza degli studenti”-Continua Antonio Soldi- “La provincia si impegnerà a monitorare la situazione e successivamente a procedere per l’abbattimento”

“L’itis Dorso durante le forti piogge è spesso soggetto ad allagamenti a causa delle guarnizioni delle finestre” afferma Gaia della Paolera “Anche per noi la provincia ha previsto dei sopralluoghi durante le vancanze di Natale”

“Al Colletta il malfunzionamento dei bagni in palestra rende impossibile per noi svolgere l’assemblea d’istituto in quello spazio”-termina Alessia Montuori- “Attendiamo gli interventi della Provincia per poter continuare ad usufruire degli spazi scolastici”