FOTO/ Le metalmeccaniche e i metalmeccanici di Avellino incontrano la Caritas e sostengono il Pino Irpino

Questa mattina, i metalmeccanici e le metalmeccaniche della provincia di Avellino hanno dato prova di grande solidarietà, partecipando a un’iniziativa di beneficenza che ha visto il coinvolgimento del Centro Caritas di Avellino. Un gesto di vicinanza e supporto che ha portato una donazione di alimenti a favore dei meno fortunati della comunità irpina.

L’evento non si è fermato alla semplice distribuzione di cibo. Infatti, per l’occasione, sono state consegnate anche scarpe usate, raccolte dai partecipanti, con un fine ben preciso: queste calzature, infatti, sono state destinate all’Associazione Il Pino Irpino. Le scarpe donate saranno poi trasformate in tappetini per parchi giochi, un’iniziativa che unisce il valore della solidarietà con l’impegno per l’ambiente.

Questa iniziativa rappresenta non solo un importante gesto di aiuto verso chi si trova in difficoltà, ma anche un esempio di come la collaborazione tra diverse realtà locali possa generare impatti positivi. Le metalmeccaniche e i metalmeccanici della provincia di Avellino hanno dimostrato ancora una volta la loro capacità di prendersi cura della propria comunità, contribuendo attivamente a costruire una società più inclusiva e sostenibile.