L’Unicusano Avellino Basket batte Rieti e vola in zona play-off

L’Unicusano Avellino Basket supera in maniera brillante la Real Sebastiani Rieti con il punteggio di 86-71 per la quinta vittoria consecutiva. Partita intensa come nelle attese, magari non bellissima, ma che l’Unicusano ha saputo gestire e giocare come doveva. La vittoria ha visto tra i protagonisti Giovanni Pini, che ha giocato un terzo periodo enciclopedico su entrambe le metà campo, trovando la collaborazione di Mussini, miglior realizzatore con 24 punti. In doppia cifra anche Jurkatamm, Grande e Chandler. A commentare la gara a fine partita gli assistenti Mazzalupi e Formato. “Dovevamo portare a casa la vittoria, siamo fieri di aver raggiunto questo successo. Come assistenti rappresentiamo tutto lo staff e dietro una grande vittoria, c’è un grande lavoro di insieme” ha dichiarato Mazzalupi. “Il risultato ci premia, abbiamo migliorato alcuni aspetti difensivi e vinto una partita importante” ha commentato Formato. Domenica prossima si torna al PalaDelMauro per affrontare Cento

PRIMO QUARTO

Partita da subito intensa con le difese che prevalgono. Rieti fatica a trovare la strada del canestro, mentre Avellino vola sul +7 (9-2). Gli ospiti stoppano la gara con un time-out. Break di 2-6 per gli ospiti, che rientrano sul -3 (11-8). Avellino torna sul +7 (17-10). I biancoverdi toccano il +11 (22-11). Il quarto termina con un canestro di Guariglia che fissa il punteggio sul 25-16.

SECONDO QUARTO

Nel secondo quarto é Mian a tenere i suoi in partita e con un gioco da 4 punti ripota Rieti sul 28-20. In una partita molto spezzettata dai falli, i liberi fanno la differenza e con un parziale di 5-0 Rieti rientra sul 32-27. Avellino respinge l’assalto riportandosi sul 38-31. Il primo tempo termina con Avellino avanti 45-35.

TERZO QUARTO

Il terzo quarto si apre con i biancoverdi che si involano sul 48-36, ma la risposta dei reatini non si fa attendere tornando sul -9 (48-39). Avellino con Grande che con cinque punti di fila tocca il +14 (53-39). Dopo una lunga battaglia il quarto termina 58-51.

QUARTO QUARTO

Piccin da tre riporta Rieti sul -5 (61-56). La partita è più aperta che mai e si decide sui dettagli. Udom riporta Rieti sul 63-60. Con un enciclopedico Pini su entrambe le metà campo e Mussini in coppia con Jurkatamm , l’Unicusano ritorna avanti di 10 (74-61). Al termine di una partita spigolosa Avellino vince 86-71.