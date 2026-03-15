Scandone, sfida con Antoniana: al DelMauro torna l’ex Trapani

La Scandone Avellino, dopo l’ultima vittoria a Roma contro la Stella EBK, che ha allungato a cinque la striscia di successi consecutivi, ritorna al PalaDelMauro per affrontare, nella 24a giornata del campionato di Serie B Interregionale – Girone E, la Pallacanestro Antoniana.

La formazione ospite arriva ad Avellino in un momento delicato della stagione. Con 10 punti in classifica, Antoniana è in una fase complicata dal punto di vista dei risultati e nelle ultime settimane ha vissuto un nuovo cambio in panchina. Dopo le dimissioni di coach Zurolo, la società ha affidato la guida tecnica a coach Njegos, chiamato a ridare fiducia e compattezza ad un gruppo che proverà a invertire il trend negativo. Rispetto alla gara d’andata, quando gli irpini s’imposero 54-74, il roster giallorosso ha subito alcune modifiche. In particolare si è concretizzato uno scambio di giocatori con la Ondel Virtus Matera: da Matera è arrivato Jamal Smith, esterno che si è subito rivelato decisivo negli equilibri offensivi della squadra e che attualmente viaggia con una media di 18.3 punti a partita. Percorso inverso invece per Emin Mavrić, che ha lasciato Antoniana

per trasferirsi proprio a Matera.

Nonostante le difficoltà in classifica, Antoniana può contare su un roster con diverse individualità di valore e un buon mix tra esperienza e giovani. Tra i principali terminali offensivi c’è Giorgio Trentini rappresenta un altro elemento importante nel reparto esterni: giocatore cresciuto nel settore giovanile di Varese, dotato di talento offensivo e già protagonista in diversi progetti di Serie B. Nel reparto lunghi la squadra può contare sulla fisicità di Davide Tolino, lungo classe 2002 che ha già maturato esperienze significative tra Serie B e progetti di alto livello come quello della Luiss Roma. Tra i giovani di prospettiva spicca Edoardo Cortese, classe 2006 proveniente da Fidenza, considerato uno dei prospetti più interessanti del gruppo giallorosso. A completare l’organico ci sono anche le conferme di Antonio Fiorillo e Liberato Chirico, ormai punti di riferimento del progetto Antoniana e giocatori capaci di portare energia, equilibrio e conoscenza del sistema di gioco.

La sfida sarà inoltre segnata dal ritorno ad Avellino da avversario di Fabrizio Trapani, ex capitano della Scandone e simbolo delle ultime stagioni biancoverdi. Il playmaker ha lasciato un ricordo importante per leadership, sacrificio e attaccamento alla maglia, e la sua presenza aggiunge inevitabilmente un significato emotivo particolare alla partita.

Per la Scandone Avellino sarà fondamentale mantenere alta l’intensità difensiva, limitare le soluzioni perimetrali degli esterni avversari e non concedere ritmo ai principali terminali offensivi di Antoniana, a partire da Smith. I biancoverdi arrivano alla sfida in un momento estremamente positivo della stagione. Le cinque vittorie consecutive hanno permesso alla squadra di restare agganciata ai vertici della classifica e la gara interna rappresenta un’altra occasione importante per dare continuità al proprio percorso. Servirà però grande attenzione fin dalle prime battute, quasi sicuramente non sarà dell’incontro il pivot Andrea Ragusa per problemi fisici.

Antoniana, nonostante la posizione in classifica, resta una squadra con talento e motivazioni per provare a rilanciarsi.

Palla a due domenica 15 marzo alle ore 18 al PalaDelMauro.