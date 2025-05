Un’icona senza tempo: al Maestro Albano Carrisi il Premio Artis Suavitas 2025

È stato Albano, leggenda della musica italiana, la stella della serata inaugurale del Premio Artis Suavitas 2025, andata in scena ieri nella raffinata cornice del Gold Tower

Lifestyle Hotel di Napoli. Un’anteprima carica di emozione, che ha reso omaggio a una carriera straordinaria capace di unire generazioni diverse nel segno della musica e della passione. Il Premio Artis Suavitas, giunto alla sua sesta edizione, nasce per celebrare coloro che si distinguono nei campi della cultura, dell’arte, della scienza, della comunicazione e dell’impegno sociale. Un riconoscimento che si propone di valorizzare il merito e il talento in ogni loro forma, ponendo al centro il contributo concreto degli insigniti al progresso della comunità.

«Con Albano celebriamo una voce che ha attraversato epoche, generazioni e confini – ha dichiarato Antonio Larizza, presidente del Premio Artis Suavitas –. Il nostro obiettivo è proprio questo: riconoscere il valore di chi, attraverso l’arte, la cultura, l’impegno civile o professionale, riesce ad arricchire la nostra società con un messaggio autentico e profondo di bellezza, umanità e verità».

L’evento di Napoli rappresenta solo il primo capitolo di un’edizione che si preannuncia ricca di contenuti e suggestioni. Il momento culminante sarà la cerimonia ufficiale del premio, prevista per sabato 12 luglio 2025 nella cornice mozzafiato del Tempio di Nettuno, all’interno del Parco Archeologico di Paestum e Velia. Una serata di grande valore simbolico e culturale, che vedrà la partecipazione di figure di spicco del panorama nazionale e internazionale e sarà condotta dalla giornalista Giusy Meloni.

Il programma 2025 si arricchisce inoltre della XIII edizione del Festival School Movie-Cinedù, spazio dedicato al mondo scolastico e all’audiovisivo educativo, con la partecipazione di studenti e istituti da tutta Italia per tre giornate di proiezioni, incontri e premiazioni nel suggestivo scenario di Paestum.