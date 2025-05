Recuperato ordigno esplosivo lanciato dal veicolo: arrestate due persone

Nella nottata, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di

Benevento unitamente a quelli della Stazione di San Giorgio del Sannio impegnati in

un’operazione di controllo del territorio hanno portato a termine un intervento con

grande tempestività che ha condotto all’arresto di due persone, un 35enne ed un

19enne, provenienti dal Napoletano, responsabili di gravi condotte messe in atto nel

tentativo di eludere un controllo.

Durante un normale servizio di pattugliamento, i militari hanno intimato l’alt a un

veicolo sospetto. Alla vista del posto di controllo, il conducente ha ignorato l’ordine

di fermarsi, dandosi alla fuga. Ne è nato un inseguimento durante il quale, dal

finestrino lato passeggero, sono stati lanciati degli oggetti. Grazie alla prontezza e

alla determinazione del personale impiegato, il veicolo è stato rapidamente bloccato e

i due occupanti sono stati tratti in arresto. Contestualmente, i militari hanno

recuperato gli oggetti abbandonati durante la fuga: si tratta di uno scaldacollo e di un

grosso ordigno esplosivo artigianale, che se attivato avrebbe danneggiato tutto

quello che vi era nelle adiacenze per un raggio di circa 10-15 metri con grave danno

alla salute delle persone, è stato messo in sicurezza dagli artificieri del Comando

Provinciale Carabinieri di Caserta.

Sono in corso ulteriori indagini per chiarire la provenienza e le possibili finalità

dell’ordigno.

I due giovani sono stati, quindi, arrestati “per detenzione e porto di ordigno

esplosivo” e tradotti in carcere, a disposizione della Procura della Repubblica di

Benevento.

Il provvedimento eseguito è una misura pre cautelare, avverso cui sono ammessi

mezzi di impugnazione, ed i destinatari sono persone sottoposte alle indagini e,

quindi, presunta innocente fino a sentenza definitiva.

Continua l’attività di controllo del territorio per la prevenzione dei reati posto in

essere dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Benevento mediante l’impiego,

anche nelle fasce notturne, di pattuglie in abiti civili.