Un’azalea japonica in memoria del maestro Santoro

Sono trascorsi due anni dalla scomparsa di Giovanni Santoro, maestro di boxe e di vita. Per ricordarlo, in occasione dell’anniversario della morte, la moglie e i figli hanno istallato una azalea japonica in piazza Don Michele Grella (antistante la Chiesa di San Ciro) ad Avellino, nella convinzione che nessuno muoia finché ci sarà qualcuno a ricordarlo.

Domenica 28 gennaio alle ore 12 sarà scoperta la targa annessa, alla presenza dell’assessore allo Sport del Comune di Avellino, Giuseppe Giacobbe.