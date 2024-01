Accusato di truffa aggravata: prosciolto un 45enne

Un 45enne di origini calabresi, difeso dall’avvocato Michele Florimo, è stato prosciolto dal Tribunale di Avellino, giudice Matarazzo, al termine del processo per truffa aggravata.

L’uomo, in concorso con altri, era accusato di aver contattato due donne di Avellino sull’utenza di cellulare e, fingendosi dipendente di un’agenzia finanziaria, le avrebbe inviato una proposta per ottenere un finanziamento: le vittime sarebbero state raggirate e indotte a fare più versamenti di denaro mediante ricarica Postepay intestata al coimputato, per ottenere il finanziamento.

Avvedutesi della truffa, le persone offese denunciarono l’imputato, poi tratto a giudizio con l’accusa di truffa aggravata dalla minorata difesa delle vittime, aggravante che rendeva il reato contestato procedibile d’ufficio.

La difesa dell’avvocato Florimo ha dapprima favorito la riparazione del danno con un congruo risarcimento alle vittime che hanno così deciso di rimettere la querela, ed ha poi sostenuto e provato in dibattimento che non vi fosse la minorata difesa, facendo cadere l’aggravante ed in tal modo ottenendo per il proprio assistito sentenza di proscioglimento per estinzione del reato conseguente a remissione di querela.