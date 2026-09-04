Unarma saluta il generale Masciulli che lascia il comando Ogaden per un incarico nella DIA

AVELLINO- L’Associazione Sindacale Carabinieri (UNARMA), la sigla Sindacale Storica dell’Arma dei Carabinieri, presente nella Provincia di Avellino con circa 300 associati, saluta il Gen.C.A.Massimo Nicola Masciulli che lascia il Comando Interregionale Ogaden per assumere un importante incarico presso la Direzione Investigativa Antimafia in Roma. Così in una nota il Segretario Generale Provinciale di Avellino, nonché Consigliere Regionale Massimiliano Lo Priore: “A nome di tutta UNARMA A.S.C. AVELLINO salutiamo il Gen.C.A.Massimo Nicola Masciulli che meritatamente va ad assumere un prestigioso incarico presso la D.I.A. in Roma. Ho avuto in diverse occasioni il piacere di interloquire con il Generale e apprezzare le sue doti di Comandante aperto e cordiale verso i propri collaboratori nonché la sua alta professionalità. Al Generale facciamo i nostri più sinceri auguri sicuri che saprà ricoprire con competenza il proprio mandato.”