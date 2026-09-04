Materiale scolastico, il Gruppo Territoriale M5S Avellino avvia una raccolta solidale per bambini in difficoltà

L’aumento del costo della vita in molti casi può incidere in modo significativo sulle spese scolastiche a carico delle famiglie. A risentirne sono i bambini, che rischiano di iniziare la scuola con strumenti insufficienti. Per tal ragione, il Gruppo Territoriale M5S di Avellino ha deciso di avviare una raccolta solidale di materiale scolastico, aperta in particolar modo alle attività commerciali del settore: gli interessati possono aderire all’iniziativa ospitando, nel proprio negozio, un apposito contenitore – fornito dal gruppo territoriale – dedicato alla raccolta. In questo modo, si consente di ampliare la rete di punti di conferimento facilitando la partecipazione dei cittadini.
Chiunque fosse interessato, è invitato a contattare in privato i promotori dell’iniziativa.