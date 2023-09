Unarma, incontro presso le compagnie Carabinieri di Ariano e Mirabella

Una delegazione nazionale e regionale di Unarma Campania, composta dal segretario nazionale Giuseppe Possidente, dal segretario generale regionale Emilio Taiani, dal segretario provinciale generale di Avellino Massimiliano Lo Priore, dal segretario provinciale Gianluca Fallarino e dal segretario di sezione di Ariano Giuseppe Falgetano, si e’ recata presso le compagnie carabinieri di Ariano Irpino e di Mirabella Eclano per incontrare i propri iscritti e tutti coloro che erano interessati a partecipare.

Nell’occasione Unarma ha illustrato quali sono i propri obiettivi e come intende raggiungerli, quali servizi offre ai suoi iscritti, dalla tutela legale penale e amministrativa completamente gratuita, a quella disciplinare attraverso i propri “pool disciplina”, composti da professionisti esperti nella materia. Questi incontri saranno periodici e interesseranno tutti comandi compagnia della provincia di Avellino e di ogni altro comando Arma, fino a livello di stazione, che ne faranno richiesta direttamente alla segreteria di Avellino.

Cosi’ il segretario regionale Emilio Taiani: e’ sempre un piacere e un onore tornare nella provincia di avellino e incontrare i nostri numerosi iscritti. Stiamo facendo visite a tutti i comandi della Campania dove stiamo illustrando cosa Unarma fa e quali prospettive si pone, dal rinnovo contrattuale al sistema pensionistico, fino alla modifica di alcune leggi dello stato che interessano noi carabinieri, il tutto finalizzato a migliorare la nostra vita lavorativa e quella dei nostri cari. Siamo sulla strada giusta, ma gia’ cominciamo a sentire nell’aria odore di cambiamento.

Cosi’ il segretario generale provinciale di Avellino Massimiliano Lo Priore: questi sono stati i primi di futuri incontri che abbiamo in programma con i carabinieri della provincia di Avellino. E’ importante far sentire la vicinanza ai nostri iscritti, far capire loro che ci siamo, sempre e fisicamente. Nell’occasione abbiamo accolto consigli e chiarito dubbi, da parte dei presenti, in merito ad argomenti di vario genere. Presto comunicheremo le prossime viste, che saranno periodiche. Colgo l’occasione per ringraziare tutta la nostra scala gerarchica, nonche’ i rispettivi comandanti di compagnia di Ariano Irpino e Mirabella Eclano, nelle persone del magg. Annalisa Pomidoro e del capitano Raffaele Falginella, per la disponibilita’ dimostrata nell’occasione, e tutti gli intervenuti.