Scampato al sisma dell’80 e al terremoto del Marocco, la testimonianza di un irpino

“Sono scampato ancora una volta al sisma”. Così l’irpino Maurizio Iannaccone intervistato dal TG1 racconta i drammatici momenti a Marrakech, quando un terremoto vicino alla magnitudo 7 ha colpito il Marocco causando già oltre mille vittime.

Una tragedia che ne ricorda purtroppo un’altra, vissuta tanti anni fa dalla Campania e in particolare dagli irpini. La Farnesina ha reso disponibile per tutti i cittadini italiani un numero verde per l’emergenza, consigliando a chi è in Marocco di recarsi negli aeroporti di Rabat e Casablanca.

“Ha tremato tutto, la gente è scesa in strada – spiega Maurizio -. 43 anni fa ho vissuto l’esperienza del terremoto dell’Irpinia, qui in Marocco ho rivissuto quei momenti: le stesse paure, per fortuna oggi come allora sono qui a poterlo raccontare”.