Unarma, il Brigadiere Giuseppe Sofia nominato segretario di Sezione di Sant’Angelo dei Lombardi

Prosegue incessante l’operato di UNARMA, lo storico sindacato dei Carabinieri.

E’ di questi giorni, a seguito del Congresso Suppletivo tenutosi nel mese di Febbraio, l’elezione del Segretario di Sezione di Sant’Angelo dei Lombardi del Brig. Giuseppe Sofia.

La scelta di nuove nomine è scaturita dall’opportunità di dover ampliare l’organico dirigenziale, soprattutto nell’area Irpina, per rimanere sempre presenti in ogni reparto. Il Segretario Nazionale Antonio Nicolosi e quello Regionale Esposito Raffaele hanno accolto senza remore la proposta avanzata dalla dirigenza provinciale.

“Ancora una volta siamo sicuri che la nostra scelta è ricaduta su una persona valida e professionalmente preparata come Giuseppe Sofia il quale ha già dimostrato il suo valore sul campo sindacale. L’esigenza di nuove nomine attraverso l’individuazione di persone preparate e capaci è divenuta un obbligo, considerato l’enorme mole di lavoro a cui siamo sottoposti e che ancora ci aspetta. Siamo solo all’inizio” così, in una nota, il Segretario Provinciale Massimiliano Lo Priore il quale ha poi proseguito: ”La tutela legale, i numerosi servizi convenzionati offerti, la professionalità dei nostri pool legali e amministrativi e l’incessante vicinanza alle problematiche dei nostri iscritti, sono divenute ormai realtà concrete, collaudate e pienamente funzionanti. A dimostrazione di tutto questo vi sono le continue lodi di soddisfazione che quotidianamente pervengono alla nostra segreteria da parte di tutti gli associati che hanno constatato di persona cosa vuol dire associarsi ad UNARMA e quali garanzie sono loro riservate. Non possiamo che ritenerci soddisfatti e ancora più motivati a proseguire sui questa strada. A Giuseppe Sofia facciamo i nostri più sinceri auguri di buon lavoro, sicuri che con il suo impegno contribuirà fortemente alla crescita della nostra Associazione Sindacale.”

La Segreteria Provinciale UNARMA A.S.C. di Avellino