L’Antica Dogana è pronta a riaprire le sue porte: il 28 marzo l’inaugurazione con il Ministro Piantedosi

Dopo anni di attesa e un lungo lavoro di restauro e recupero che ha coinvolto istituzioni, tecnici e comunità, l’Antica Dogana è pronta a riaprire le sue porte.

La cerimonia di inaugurazione si terrà il 28 marzo 2026, alle ore 11:00, in Piazza Amendola, alla presenza del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, insieme a numerose Autorità civili e militari.

Un momento che restituisce pieno valore ad uno dei luoghi più significativi del patrimonio storico ed artistico della città di Avellino, che si prepara a vivere una nuova “stagione socio-culturale”, ritrovando uno dei suoi spazi più identitari.