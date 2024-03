Una tripletta di Ferraro trascina l’Asd Lauro nella sfida in vetta alla classifica

MOSCHIANO- Doveva essere una sfida al vertice e all’ultimo goal, ma anche per l’infortunio dell’estremo difensore del Sant’Agnello, quello avvenuto in un contrasto di gioco, e’ diventata una pratica archiviata con una differenza di cinque reti per i ragazzi dell’under 17 dell’ Asd Giovani Lauro di mister Vecchione contro la terza in classifica. La sfida al vertice si chiude con un secco nove a quattro per i padroni di casa contro la seconda in classifica.

A trascinare la squadra di casa ci pensa Antonio Ferraro, per lui in questa stagione numeri da capocannoniere con ben 27 reti già all’attivo. A seguirlo c’è il “solito” Umberto Damiano, che per questa gara si è fermato a due goal, tanti quanti ne ha piazzato tra i pali anche Nello Sole, il “pocho” dell’Asd Giovani Lauro. Non ha mancato di staccare un “tagliando” in porta, così come era avvenuto nel match precedente anche Raffaele Dolce.

Una rete anche per Gennaro Ferraro. In campo per il Lauro ci sono stati anche ieri il portiere Alfredo Ferraro, Raffaele Dolce, Umberto Damiano, Nello Sole e Antonio Ferraro. Mister Vecchione ha però anche cercato di coinvolgere tutta la panchina della sua squadra, con vari cambi. Si sono alternati in campo, oltre all’autore delle rete Gennaro Ferraro, anche Aniello Mazzocca, Leonardo Buonfiglio, Fiore Santaniello e Felice Sepe. Un risultato che blinda il primo posto in classifica. Ora già concentrati sulla prossima gara.