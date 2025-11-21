Una telefonata al presidente Buonopane fa scattare l’allarme: al carcere Borbonico moriranno persone

AVELLINO – Una telefonata sul telefonino del presidente della Provincia di Avellino Rizieri Rino Buonopane, quella ricevuta, dopo una serie di insistenti tentativi da una voce con accento straniera che segnalava che nella Sala del Carcere Borbonico e anche all’esterno “sarebbero morte vite”. La telefonata che ha fatto scattare l’allarme durante il convegno che si stava svolgendo nella Sala De Mita del Carcere Borbonico di Avellino, quella che il personale del Carcere Borbonico, il colonnello dei Carabinieri Angelo Zito hanno gestito in pochi minuti (le persone non erano però a conoscenza del motivo dell’evacuazione). Il presidente della Provincia, infatti, allarmato dall’insistenzs dei contatti e dal numero visibile, ha infatti allertato immediatamente il questore di Avellino Pasquale Picone. Sul posto sono giunti in pochissimi minuti gli agenti della DIGOS della Questura di Avellino, a partire dallo stesso dirigente Vincenzo Sullo. Le operazioni di “bonifica” di tutta l’area e anche della Sala, dove il convegno è ripreso normalmente (ed e’ ancora in corso). Il presidente Buonopane e’ stato sentito in serata in Questura.