Regionali, Gasparri: “Fico è un Presidente inadeguato. Cos’ha fatto negli ultimi anni?”

Prosegue la campagna elettorale di Forza Italia in vista delle consultazioni di domenica e lunedì: questo pomeriggio, alle ore 15:30, il candidato Livio Petitto ha incontrato cittadini e simpatizzanti al Caffè GF3 nel Vallo di Lauro.

All’incontro sono intervenuti il senatore Maurizio Gasparri, l’eurodeputato Fulvio Martusciello e l’onorevole Angelo D’Agostino.

“Fico è un Presidente inadeguato” – ha dichiarato Gasparri – “Di De Luca ricordiamo le imitazioni in televisione, di Fico io non ricordo assolutamente nulla. I grillini sono i veri professionisti della politica perchè non hanno un mestiere. Non avrebbero fatto altro nella vita. Fico, ad esempio, cos’ha fatto in questi anni? Mi dicono che la moglie sia ricca”.