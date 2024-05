Una pizza dedicata alla storia: a Tuttopizza 2024 arrivano la Norge e l’Arco di Fellino

LAURO- E se una pizza raccontasse oltre che i sapori anche la storia di un territorio? E’ quello che già l’anno scorso avevano progettato Lorenzo Terracciano e Ada Casoria, che gestiscono un locale a Migliano, la frazione di Lauro dove nasce la Pizzeria ZeroO. A trasformare l’idea in un qualcosa di gustoso ci penseranno anche quest’anno le mani giovanissime ma già talentuose di Ivan Casoria, il pizzaiolo che dopo aver portato all’edizione 2023 di Tuttopizza Expo i due prodotti dedicati alla storia di Lauro, ovvero la pizza “Umberto Nobile” e la “Lancellotti” quest’anno fara’ il bis con altre due pizze che raccontano la storia di Lauro.

Si tratta della “Norge”, proprio come si chiamava il dirigibile del trasvolatore Artico entrato nella storis delle spedizioni polari, il generale Umberto Nobile e quella dedicata alla “porta” di accesso a Lauro, ovvero all’ “Arco di Fellino”. Da questa mattina e fino al 22 maggio le pizze saranno presenti in uno dei padiglioni del “Tuttopizza Expo’” alla Mostra d’Oltremare. Gli ingredienti delle due ultime pizze non sono noti, anche per lasciare un po di suspence. Ma Ivan per quanto riguarda la pizza dedicata al generale ed esploratore Umberto Nobile. originario di Lauro, dopo l’evento erano stati spoilerati: Crema di fiori di zucca;

Fior di latte; Fiori di zucca freschi; Pancetta nostrana; Crema di ricotta;Noci del vallo di Lauro.

Ci sono tanti prodotti del Vallo nella pizza. Cosi come succedera’ anche per quelli che saranno proposti stamattina alla kermesse. Lorenzo, che ormai e’ diventato lauretano d’adozione, spiega che “il nostro intento e’ quello di portare Lauro oltre i suoi confini. Per questo motivo tutti i prodotti che presenteremo a Tuttopizza 2024, raccontano di un territorio ricco di arte, storia e potenzialita’, sia turistiche che enogastronomiche”. Promozione con gusto quella di storia e cultura che i giovani porteranno in questa kermesse che si apre oggi e si chiudera’ mercoledi’.