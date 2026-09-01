Una pedalata contro la violenza, una mattinata di sport e cultura in città

AVELLINO- Sette chilometri in bici per dire no alla violenza. Tutto pronto per la quarta edizione di “Pedaliamo contro la violenza” organizzato dall’ Asd Av Bike Woman. Un percorso più lungo quello della pedalata per il 2026, da Piazza D’armi fino a Borgo Ferrovia. Un evento non solo per dire no ad ogni forma di violenza contro le donne, ma anche per ribadire come uno degli strumenti per combattere la violenza possa essere lo sport. L’evento organizzato da Emilia Falciano e Wanda Miletti, presidente e vicepresidente dell’Asd Av Bike Woman vedrà quest’anno la partecipazione di istituzioni e associazioni del territorio. Ci saranno sicuramente Emanuela Sica scrittrice e giornalista e Giuseppe Del Giudice scrittore fiabe per bambini, ovviamente istituzioni che interverranno a Borgo ferrovia, ci sarà anche una vera e propria sorpresa. Non solo scrittura e poesia, ci saranno anche le esibizioni della Tarantella montemaranese e gli attori del Teatro d’Europa.