“Una Nuova Avellino” venerdì presenta il candidato sindaco Benny De Maio

“Una Nuova Avellino”, la coalizione che mette insieme Pd, M5S, Sinistra Italiana, SiPuò, App e Controvento, venerdì 5 gennaio presenta ufficialmente il proprio candidato a sindaco di Avellino, Benny De Maio, ed il programma per “una città protagonista”.

L’appuntamento è alle ore 18,00 presso il Viva Hotel.

A darne notizia lo stesso avvocato De Maio sulla sua pagina Instagram pubblicando la locandina con la scritta “vi aspetto”, per invitare amici e simpatizzanti a questo primo incontro ufficiale.

Ieri la riunione della segreteria Provinciale del Partito Democratico di Avellino con i riferimenti delle diverse sensibilità del partito, per condividere il risultato della costruzione del campo largo che ha individuato l’avvocato Benny De Maio come candidato sindaco di Avellino.

“Il Partito nella sua interezza – si legge in una nota – per l’autorevolezza e l’alto profilo del candidato, per il valore dell’alleanza del fronte progressista, è fortemente e convintamente impegnato e mobilitato. La segreteria provinciale, inoltre, convocherà nei prossimi giorni, gli organismi dirigenti per affrontare il tema delle elezioni Europee e delle amministrative negli oltre 40 comuni che andranno al voto nella prossima primavera”.