Il primo bel regalo (si fa per dire) del 2024 per gli automobilisti è stato l’aumento del pedaggio autostradale. Qualcuno lo sapeva già, altri hanno avuto la bella sorpresa ( sempre si fa per dire) altri ancora magari lo scopriranno con gioia (vedi sopra) nelle prossime ore. Eloquenti le facce degli automobilisti ai caselli: all’inizio pensano di aver sbagliato poi realizzano che no, hanno messo la solita cifra per pagare il solito tratto ma che il pedaggio è aumentato.

2,3 per cento in più il costo del transito ai caselli autostradali dal 1° gennaio 2024. E che sarà mai? Una sciocchezza, pochi centesimi. Epperò per chi viaggia in modo costante si tratta dell’ennesima stangata, dell’ennesimo aumento. Giustificato? L’aumento dei costi del pedaggio autostradale tiene conto dell’attuazione degli investimenti programmati e di altri parametri, con percentuali variabili secondo la concessionaria che gestisce la rete autostradale e naturalmente il via libera è stato dato dal Governo.

La nota della Presidenza del Consiglio:

“Nelle more degli aggiornamenti convenzionali, le tariffe autostradali sono incrementate nella misura del 2,3%, corrispondente all’indice d’inflazione (NADEF) per l’anno 2024. Gli adeguamenti rispetto a tali incrementi tariffari, in difetto o in eccesso, sono definiti con l’aggiornamento dei PEF (Piani Economico-Finanziari)”.

Quindi colpa dell’inflazione. Sta di fatto che dal 2018, dopo la tragedia del crollo del ponte Morandi di Genova fino a tutto il 2022, gli aumenti sul costo da pagare ai caselli erano stati praticamente bloccati.

Per fortuna i rincari non riguardano tutte le tratte. Ma vediamo qualche esempio degli aumenti che possono interessare più da vicino gli irpini:

per andare da Avellino Est a Vallata o viceversa da 5 euro si è passati a 5,10;

da Avellino Est a Grottaminarda o viceversa invariata la tariffa di 2,90 euro;

da Grottaminarda a Benevento o viceversa invece di 1,20 euro, 1,30;

per andare da Avellino Ovest a Napoli o viceversa resta 3,90.