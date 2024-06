Una maxi-torta per celebrare la vittoria di Caprio alle amministrative

Al termine del consiglio di insediamento della consiliatura guidata da Arturo Caprio nella piazza centrale di Venticano si sono svolti i festeggiamenti “per ringraziare la comunità per il consenso senza precedenti” assegnato alla compagine del giovane farmacista, compagine che ha incassato 1.050 preferenze. Tutti i ristoratori del paese hanno contribuito alla preparazione delle vivande offerte ai cittadini e agli invitati ( alla festa ha partecipato anche il presidente della Provincia, Rino Buonopane, e altri sindaci del comprensorio) . Il momento clou della cena è stato il finale con la maxi torta, una valanga di panna e pan di Spagna, preparata di una nota pasticceria per celebrare la vittoria elettorale di Caprio e dei nuovi amministratori di Venticano. Torta apprezzata da tutti. E soprattutto immortalata da quanti hanno condiviso una bella festa di piazza organizzata dal sindaco Caprio e dai suoi consiglieri per ringraziare solennemente la comunità di Venticano