Una fondazione per il Carro di Mirabella: la proposta dell’amministrazione comunale

L’Amministrazione Comunale di Mirabella Eclano, nella persona del Sindaco pro tempore Giancarlo Ruggiero, dopo un’attenta riflessione ha maturato, al fine di tutelare, valorizzare e salvaguardare la tradizione del Carro di Mirabella Eclano, il convincimento della necessità di costituire un soggetto giuridico terzo e autonomo, rispetto alla proprietà Comunale, una fondazione non profit, espressione della Comunità Eclanese.

A tale scopo ieri sera mercoledì 19 luglio 2023 nella sala del Consiglio Comunale di Mirabella Eclano sono stati invitati i rappresentanti delle associazioni di volontariato del territorio e il gruppo dei carristi. L’assemblea dei presenti dopo aver dibattuto sulle criticità, e in particolare l’eccessiva politicizzazione, ha condiviso la necessità di dare inizio a tale processo. Il Sindaco a tale scopo si è impegnato a convocare, in tempi brevi, un Consiglio Comunale straordinario per aprire ufficialmente la fase costituente.

Si ringraziano per essere intervenute le ass. Misericordia e Pubblica Assistenza, nelle persone di Carmine Cirillo, Augusto Morella e Massimo Centrella; la Proloco la Pannocchia, nella persona di Daniele Martiniello; la Proloco La Fenice, nelle persone di Carmine Cirillo e Margaret Memmolo; l’Ass. Di Volontariato Vincenziano, nella persona di Marisa Bruno; l’ass. Quinto decimo, nella persona di Carmine De Simone; l’Ordine Francescano secolare, nella persona di Margaret Memmolo; I carristi Genesio Panza, Gabriele Russo, Settimio Aiello e Raffaele Pescatore; La Voce di Aeclanum nella persona di Claudio Bruno e tutti i presenti.