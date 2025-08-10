Una domenica d’amore: oggi il sì di Boris Giordano e Lucia Arvonio

Una giornata piena di emozione, sorrisi e promesse quella vissuta oggi ad Avellino, dove Boris Giordano e Lucia Arvonio si sono uniti in matrimonio davanti a parenti, amici e persone care.

La cerimonia, intensa e sentita, si è svolta in un’atmosfera intima ma elegante, tra l’affetto dei presenti che hanno condiviso con la coppia uno dei momenti più importanti della loro vita. I due sposi hanno pronunciato il fatidico “sì” circondati dall’amore e dal calore di chi ha accompagnato il loro percorso fino a questo giorno speciale.

Lucia, raggiante in un abito raffinato che ha incantato tutti, è arrivata emozionata e sorridente. Boris, visibilmente commosso, l’ha accolta con uno sguardo carico di sentimento, suggellando un’unione attesa e festeggiata da tutti.