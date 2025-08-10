“No all’aumento del 30% delle tariffe dell’Alto Calore”, da Montoro la petizione su Change.org

“No all’aumento del 30% delle tariffe dell’Alto Calore deliberato dall’EIC” è la petizione popolare lanciata da Montoro su Change.org.

“L’Ente Idrico Campano (EIC) ha approvato un aumento delle tariffe fino al 30%, colpendo famiglie e attività già provate dal caro-vita – scrivono gli organizzatori – Un aumento insostenibile per un servizio che continua a presentare gravi carenze: interruzioni frequenti, bassa pressione, reti colabrodo e manutenzione insufficiente.

Chiediamo:

1. Il ritiro immediato della delibera di aumento da parte dell’EIC.

2. Un piano urgente di interventi per migliorare la qualità e la continuità del servizio.

3. Maggiore trasparenza nella gestione economica dell’ente e dell’Alto Calore Servizi.

La petizione sarà inviata all’Ente Idrico Campano, ai sindaci soci e al Presidente della Regione Campania.