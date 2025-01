Una delegazione irpina ha incontrato l’europarlamentare Vannacci

Una delegazione irpina ha partecipato alla tappa regionale del tour politico di Vannacci e del movimento “Il Mondo al Contrario”.

In prima fila, all’iniziativa pubblica che si è svolta ieri pomeriggio a Salerno, sul tema “Un’Europa diversa. La Campania protagonista”, alla presenza del presidente nazionale del Mac, Fabio Filomeni, e dell’europarlamentare della Lega, Roberto Vannacci, anche la segretaria cittadina della Lega avellinese, Maria Elena Iaverone, la dirigente del Mac irpino, Sonia Lombardo, e il rappresentante del Patto civico per Avellino, Massimo Picone.

Durante l’appuntamento, Vannacci ha evidenziato le potenzialità economiche e sociali della Campania, molte delle quali ancora inespresse, e allo stesso tempo le inefficienze dei servizi erogati ai cittadini, determinate da una gestione inadeguata delle strutture. Di qui l’impegno ad organizzare il nuovo movimento politico sui territori provinciali e l’intenzione di ritornare nella regione per avviare in tutti i capoluoghi, compreso Avellino, un confronto sui temi specifici.

Nel corso dell’assemblea sono stati ribaditi e illustrati i valori e gli otto punti del manifesto politico del Mondo al Contrario: la Patria, la sicurezza, la sovranità, l’identità, la difesa dei confini, la famiglia, le tradizioni, il lavoro.

