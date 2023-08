Una Borsa di Studio intitolata a Pietro, il piccolo scomparso per una leucemia

Prende il via a Montoro il 1° Festival Canoro “Cantiamo per Pietro”. Parte del ricavato dell’iniziativa sarà utilizzato per creare una Borsa di Studio intitolata al piccolo Pietro Parrella, scomparso per una grave forma di leucemia, alcuni mesi fa a Montoro.

L’intera iniziativa è stata creata in suo ricordo con la doppia finalità di dar vita a momenti di aggregazione tra i bambini attraverso la musica ed aiutare, con la Borsa di Studio che sarà istituita prossimamente dalla Scuola Galiani, e con la beneficenza, bambini meritevoli e famiglie in difficoltà.

La manifestazione si terrà sabato 2 settembre alle ore 21.00 alla frazione San Pietro di Montoro. Nata dall’idea delle Associazioni Cittadini Attivi Montoro, Team Cycling Amici per Montoro, AssociArte San Pietro, APS SS. Pietro e Paolo, vede il patrocinio del Comune di Montoro e l’importante collaborazione dell’Associazione “I Nodi D’Amore” e dell’Istituto Comprensivo A.F. Galiani di Montoro.

Il 1° Festival Canoro “Cantiamo per Pietro” si svolgerà nel segno della musica e della solidarietà. Infatti un’altra parte del ricavato dell’evento sarà devoluto in beneficenza.

Per la buona riuscita dell’evento è stata richiesta anche la massima collaborazione di tutte le altre Associazioni del posto, l’aiuto delle attività commerciali, delle Istituzioni e di ogni cittadino.

Iscritti al festival bambini e ragazzi fino ai 17 anni che hanno già brillantemente svolto le prime prove di canto, in vista del primo appuntamento con “Cantiamo per Pietro”. I bambini, insieme ai tanti ospiti, saliranno sul palco con l’intento di divertirsi e di portare vicinanza alla famiglia del piccolo Pietro.

“Gli obiettivi di tale manifestazione – sottolineano i promotori- sono ormai noti a tutti ed è importante la collaborazione e l’aiuto di tutti. Anche un piccolo contributo potrà essere di grande supporto”. Le donazioni sono in atto e termineranno il 31 dicembre 2023.