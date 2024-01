Una balena bianca: nuovo simbolo per la Democrazia Cristiana con Rotondi

Presentato alla Camera dei deputati il nuovo simbolo della “Democrazia Cristiana con Rotondi”, a trenta anni esatti dalla fine della Dc, decisa da Martinazzoli il 18 gennaio del 1994 ed a 75 dalla fondazione da parte di Don Sturzo del “Partito Popolare Italiano” lo scudo crociato viene sostituito da una balena bianca.

«Partiamo con un simbolo nuovo – spiega l’onorevole Gianfranco Rotondi – perchè ai giovani bisogna dare uno strumento per affermarsi nella vita politica. Sarà la missione di questo ventesimo anno con la Democrazia Cristina con Rotondi».

Il nuovo logo si è reso necessario, ha spiegato anche Rotondi, perchè sono in molti ancora a rivendicare il vecchio simbolo della Democrazia Cristiana a suo dire «senza averne alcun titolo e ci siamo stufati di andare in giro per l’Italia a fare causa a chi lo utilizza».