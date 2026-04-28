Un riconoscimento al coraggio: attestato di benemerenza a Domenico Loffredo

Un importante riconoscimento è stato conferito a Domenico Loffredo, Capo Reparto del Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino, per il suo impegno e il valore dimostrati nel servizio. L’attestato di benemerenza, rilasciato dal Presidente del Consiglio Regionale della Campania, celebra una carriera contraddistinta da dedizione, professionalità e spirito di sacrificio.

Il premio è stato assegnato “in memoria” di Raffaele Delcogliano, Assessore al Lavoro e alla Formazione Professionale della Regione Campania, e del suo autista e collaboratore Antonio Serman, vittime del tragico attentato del 27 aprile 1982. Un richiamo alla memoria storica e ai valori di servizio che continuano a ispirare le istituzioni e gli operatori del soccorso.

La motivazione sottolinea come Loffredo si sia distinto nell’adempimento del proprio dovere, mostrando comportamento esemplare in azioni di soccorso e coraggio sul territorio campano. Un riconoscimento che va oltre il singolo gesto, rappresentando l’impegno quotidiano di chi opera per la sicurezza della collettività.

La cerimonia, datata 27 aprile 2026, assume così un forte valore simbolico: unisce il ricordo di chi ha sacrificato la propria vita al servizio pubblico con l’esempio concreto di chi continua a operare con lo stesso senso di responsabilità e dedizione.