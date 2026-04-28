Al Circolo della Stampa nasce una nuova collana scientifica: cultura e ricerca come motore di crescita per l’Irpinia

Un territorio cresce quando sceglie di investire nella cultura, nella ricerca e nella formazione. È da questa visione che prende forma la collana scientifica “Studi e ricerche nelle scienze umane – Logos, paideia e aretè”, pubblicata da Delta 3 Edizioni e promossa e diretta dalla dottoressa Giulia Perfetto dell’Università di Salerno.

La conferenza stampa di presentazione si terrà l’8 maggio alle ore 17, presso il Circolo della Stampa di Avellino, e rappresenterà un momento di particolare valore per il territorio irpino. L’iniziativa nasce infatti dopo mesi di lavoro con l’obiettivo di mettere in luce le energie intellettuali dell’Irpinia e di rafforzare il legame tra ricerca scientifica e comunità locale, in un dialogo aperto verso il contesto nazionale e internazionale.

La nuova collana si propone come uno spazio di confronto multidisciplinare e interdisciplinare tra ricercatori, docenti e intellettuali, nella convinzione che la produzione culturale e scientifica possa generare riflessione, conoscenza e ricadute concrete sul territorio. Non un progetto chiuso, ma un laboratorio aperto di idee e contributi.

Nel corso dell’incontro sarà presentata anche la miscellanea “Formazione e società: prospettive multidisciplinari”, primo volume della collana, curato dalla stessa Giulia Perfetto. Il testo raccoglie i contributi di numerosi studiosi e ricercatori e offre uno sguardo ampio e articolato sui processi educativi e sociali contemporanei, includendo anche approfondimenti che chiamano in causa gli elementi identitari del territorio come risorsa culturale fondamentale per comprendere e valorizzare l’Irpinia.

Il volume, così come l’intera collana, si configura dunque come un punto di incontro tra saperi, esperienze e prospettive diverse, capace di unire riflessione accademica e attenzione concreta alla realtà sociale e culturale. L’idea di fondo è chiara: promuovere la cultura non come esercizio astratto, ma come leva di sviluppo umano e sociale.

Ma si tratta soltanto di un punto di partenza. La collana nasce infatti con l’intento di coinvolgere quanti vorranno partecipare con contributi scientifici e pubblicazioni, mettendo competenze e ricerca al servizio del bene comune, del territorio e di una visione culturale che guarda oltre i confini irpini.

L’invito è rivolto a istituzioni, studiosi, professionisti e cittadini, chiamati a prendere parte a un momento di condivisione e crescita collettiva che punta a fare della ricerca e delle scienze umane un patrimonio vivo, aperto e generativo per la comunità.