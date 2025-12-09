“Un Poster per la Pace”: la cerimonia di premiazione degli elaborati

Con il service internazionale “Un Poster per la Pace” il Lion Club Avellino Principato Ultra ha coinvolto gli alunni del Convitto Nazionale “Pietro Colletta” di Avellino nella elaborazione di disegni: 62 gli studenti in gara. Lunedì 8 dicembre 2025 si è svolta la cerimonia di premiazione degli elaborati. Il poster vincitore realizzato dell’alunna Maria Castellano della classe III C della scuola secondaria di primo grado del Convitto Nazionale “Pietro Colletta” di Avellino.

Da quasi quarant’anni, il concorso Un Poster per la Pace di Lions International offre ai bambini di età compresa tra gli 11 e i 13 anni l’opportunità di condividere il significato di pace per loro attraverso l’arte. Ogni anno, i Lions club di tutto il mondo sponsorizzano il concorso nelle scuole e nei gruppi giovanili organizzati, dando ai giovani l’opportunità di essere riconosciuti a livello locale e internazionale.

Alla manifestazione nei giardini del Convitto Colletta hanno partecipato tra gli altri il Dirigente Scolastico, Attilio Lieto, il Presidente del Lions Club Avellino Principato Ultra, Gianni Preziosi, i referenti Pina Ruggiero e Ernesto Pastena, i soci Fabio Formato, Catello Di Capua, Antonio Carraturo, i Leo Aurelio Marotta.

Zaini e coppe in dono per i tre primi classificati, agli altri 59 attestati di merito.